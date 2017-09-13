Maltepe'de bir kahvehaneye kurşun yağdırdılar

Kahvehaneye doğru açılan kurşun yağmurunda 1'i ağır 3 kişi yaralandı



İSTANBUL - Maltepe'de kimliği belirlenemeyen bir kişi kahvehane önüne gelerek henüz belirlenmeyen nedenden dolayı rast gele ateş etti. Olayda 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe ilçesi Aydınevler Mahallesi Uyanık Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı cadde üzerinde bulunan kahvehanenin önüne araç ile gelerek rast gele ateş etti. Şüpheli şahıs kahvehaneye ve cadde üzerinde bulunan bir eve doğru rast gele ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda kahvehane önünde bulunan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olayı gören vatandaşları sağlık ve polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerin gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gören bir mahalle sakini ise olayı şöyle anlattı, "Burada duruyoduk, çocukla oynuyorduk. Bir anda siyah bir araba geldi, yana doğru çevirdi ve bir anda ateş etmeye başladı. Biz içeriye zor kaçtık. Ben bir tanesini gördüm, rast gele her yere doğru ateş ettiler" dedi.