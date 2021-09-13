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Genç kızın otelde ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Genç kızın otelde ölümüne ilişkin soruşturmada şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Maltepe'de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti.

İstanbul Maltepe'de bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen'in ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi.

Maltepe'de 9 Eylül 2021 tarihinde, bir otelde 24 yaşındaki Sedanur Şen ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında otel odasında bulunan şüpheli Serdar Y. gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanması istenen şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklamaya yönelik yakalama talebi

Savcılık, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yönelik kararına itiraz etti. Şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması istendi. - İSTANBUL

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