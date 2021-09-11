Maltepe'de bir kadın otel odasında ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de bir kadın otel odasında ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Maltepe'de bir kadın otel odasında ölü bulundu

MALTEPE'de, 24 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu.

MALTEPE'de, 24 yaşındaki kadın otel odasında ölü bulundu.

Maltepe Cevizli Mahallesi  30 Ağustos Caddesi'ndeki oteldeki olay geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre,  Sedanur Şen (24) ile Serdar Yazıcı (32) otele yerleşti. Sabah saatlerinde elindeki çanta ile odadan çıkan Serdar Yazıcı otel çalışanlarına kız arkadaşı Sedanur Şen'in uyanmadığını ve vücudunun morardığını söyledi. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sedanur Şen'in hayatını kaybettiği belirledi. Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilen Şen'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ümraniye'de mobilyacı olarak çalıştığı belirtilen Serdar Yazıcı'nın, "uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yazıcı'nın  ifadesinde, gece kız arkadaşı ile uyuşturucu kullandıklarını, sabah ise Şen'in vücudunun morardığını ve uyanmadığını

gördüğünü söylediği belirtildi. Serdar Yazıcı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı

Maltepe'de düzenlenecek aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Namaz Vakitleri Derya Baykal Seda Sayan
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Nihat Özdemir Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Mehmet Nuri Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Maltepe'de bir kadın otel odasında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 15:43:55. #1.12#