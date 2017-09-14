Maltepe'de Bir Güzellik Merkezinde Yangın Çıktı

Maltepe'de bir güzellik merkezinde epilasyon makinesinin alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan merkezin sahibi güçlükle sakinleştirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken güzellik merkezi kullanılamaz hale geldi.



Olay, Maltepe Bağdat Caddesi'nde 6 katlı binanın ikinci katında bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde epilasyon aletinin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede tüm merkezi kaplayan alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken 6 katlı binada dumandan etkilenen 1 kişi sağlık ekiplerince tedavi edildi. Öte yandan, güzellik merkezinin sahibi ise büyük panik yaşadı. Korkudan titreyen ve gözyaşlarına boğulan merkez sahibi çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.



Yangın nedeniyle güzellik merkezi kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL