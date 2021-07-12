Maltepe'de bir evden 4 kuş çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Maltepe'de girdiği evden "Bengal ispinozu" türü 4 kuş çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de girdiği evden "Bengal ispinozu" türü 4 kuş çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İdealtepe Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelin kimliğini belirledi.

Çınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalıştığı tespit edilen şüpheli M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maltepe'deki evden 4 "Bengal ispinozu" çaldığı belirlenen şüphelinin, bir bisiklet hırsızlığı ile ilgili arandığı ve benzer suçlardan poliste 6 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı