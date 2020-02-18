: Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı (2)

18.02.2020 00:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:25

Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi Oğuz Han Caddesi'nde dört katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında üst katlarda yaşayanlar mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen biri bebek dört kişi hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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