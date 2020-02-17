: Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı

17.02.2020 23:54 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:56

Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi Oğuz Han Caddesi'nde dört katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında üst katlarda yaşayanlar mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan vatandaşları çıkarıp sağlık görevlilerine teslim ederek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen biri bebek dört kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yangın çıkan dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Apartmanın en üst katında köpeğiyle yaşayan bir kişi de yangını köpeği sayesinde fark ettiğini söyledi. Köpeğinin havlayıp huzursuzlanması üzerine durumu fark eden şahıs kendi imkanlarıyla evden çıktığını belirtti.

Kaynak: AA

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