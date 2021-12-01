Maltepe'de beton mikserinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi: Kaza kamerada

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına caddede ilerleyen beton mikseri çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, gözyaşlarına hakim olamayan araç sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Yurdanur Gözoğlu'na, Samet İşbaralı'nın kullandığı beton mikseri çarptı. Gözoğlu beton mikserinin altında kalırken olay yerine sağlık polis ve itfaiye kibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 79 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şoka giren araç sürücüsü ise gözyaşlarına hakim olamadı. Sürücü İşbaralı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi'nde trafik tek taraflı durduruldu.