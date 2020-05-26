Maltepe'de beş katlı apartmanda yangın: Apartman sakinlerinden 'Evini yaktı ve kaçtı' iddiası
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Maltepe'de beş katlı apartmanda yangın: Apartman sakinlerinden 'Evini yaktı ve kaçtı' iddiası

Maltepe'de gece saatlerinde beş katlı bir binanın birinci katından dumanlar yükselmeye başladı.

Maltepe'de beş katlı apartmanda yangın: Apartman sakinlerinden 'Evini yaktı ve kaçtı' iddiası
26.05.2020 03:22 | Son Güncelleme: 26.05.2020 03:22

Maltepe'de gece saatlerinde beş katlı bir binanın birinci katından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede apartman sakinleri tarafından fark edilen yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Apartman sakinlerinin iddiasına göre kendi evini yaktı

Korkutan yangın saat 02.15 sıralarında Maltepe, Zümrütevler Mahallesi, Candan Sokak'da bulunan altı daireli beş katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Yükselen dumanların fark eden bina sakinleri itfaiyeye ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Maltepe İtfaiyesi, daire içindeki alevlere müdahale etmek için kapıyı kırdı. Bina sakinlerinin dairede tek kişinin yaşadığını söylemesi üzerine ekipler seferber oldu. Sağlık ekiplerinin de sevk edildiği yangında yoğun dumanın kapladığı dairenin boş olduğu tespit edildi. Apartman sakinleri ise yangının on gün önce cezaevinden çıkan ve akli dengesi olmayan 40 yaşındaki A.Ö. tarafından bilinçli olarak çıkartıldığını iddia etti.

Polis ekipleri yalnız yaşayan vatandaşı bulmak için çalışma başlattı

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri merakına yenik düşerek yangının çıktığı binanın önüne gelen vatandaşları evlerine gönderirken; meraklı vatandaşların bir kısmı camlardan itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi ve cep telefonları ile kaydetti. Polis ekipleri, apartman sakinlerinin ifadesini alarak yangının çıktığı dairenin sahibini bulmak için çalışma başlattı. Yoğun dumanın sardığı apartmandaki yaşlı iki vatandaş da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Hafif şekilde dumandan etkilendikleri görülen vatandaşlara olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale ederken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Doğalgaz ve elektrik kesildi

Daire içerisini alevlerin sardığını gören itfaiye ekipleri elektrik ve doğalgaz ekiplerinden binanın sisteminin kesilmesini istedi. Kısa sürede binanın doğalgaz ve elektriği kesilerek olası bir facianın önüne geçildi. Otuz dakikalık hummalı bir çalışma sonucu daire içerisindeki alevleri kontrol altına alan ekipler uzun süre duman tahliyesi yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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