Maltepe'de berber salonuna silahlı saldırı

Maltepe'de bir berber salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan berber salonuna, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Şüpheli içeride müşterilerin bulunduğu iş yerine ateş ettikten sonra kaçtı.

Saldırıda, salondaki T.T., S.Y. ve M.M. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, salonun çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz