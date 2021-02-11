Maltepe'de belediye otobüsünü çalarak, Beyoğlu'nda bırakan şüpheli adliyeye sevk edildi
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Maltepe'de belediye otobüsünü çalarak, Beyoğlu'nda bırakan şüpheli adliyeye sevk edildi

11.02.2021 13:57 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:57
Maltepe'de belediye otobüsünü çalarak, Beyoğlu'nda bırakan şüpheli adliyeye sevk edildi

Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Maltepe-Kadıköy hattında çalışan otobüsü çaldığı iddiasıyla polis ekiplerince Kartal'daki ikametinde gözaltına alınan zanlı A.V.C, emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye götürüldü.

"Kasten yaralama", "gasp", "uyuşturucu ticareti" ve "otodan hırsızlık" gibi toplam 35 suç kaydı olduğu belirlenen A.V.C'nin emniyetteki ifadesinde kendisine acil bir telefon geldiğini, acilen Taksim'e gitmesi gerektiğini, bu nedenle otobüsü çaldığını, otobüsü geri getirme fırsatı bulamadığını söylediği öğrenildi.

Şoför C.K'nın 8 Şubat'ta otobüsü park ettiği, ertesi gün saat 06.00 sıralarında ise diğer şoför A.T'nin burada bulamadığı otobüsün, GPRS kayıtlarına bakılarak Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı Çınaraltı'nda olduğu belirlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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