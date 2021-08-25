MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ
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MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.

MALTEPE'de 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Şüpheli Baki Ü., polisin çabası sonucu ikna oldu. Bebeği polis ekipleri teslim alırken Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi. Yaralı Baki Ü.'nün, karısıyla boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi. İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ
MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ
MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ
MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ
MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ
MALTEPE'DE BEBEĞİNİ REHİN ALAN BABA EVİ ATEŞE VERDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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