Maltepe'de baraj kenarında bir kadın cesedi bulundu
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Maltepe'de baraj kenarında bir kadın cesedi bulundu

Maltepe'de baraj kenarında bir kadın cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş halde bir kadına ait ceset bulundu.

Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nın yanındaki yeşillik alanda boğazı kesilmiş halde bir kadına ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, barajda balık tutmaya giden vatandaşlar, yarı çıplak halde baraj kenarında hareketsiz yatan kadını görerek polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede 37 yaşındaki Ş. B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ile ilgili kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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