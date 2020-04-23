MALTEPE'DE BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU YÜZLERCE KİŞİ HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI OKUDU
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Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Maltepe, Güncel, Haber

MALTEPE'DE BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU YÜZLERCE KİŞİ HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI OKUDU

Maltepe'de bulunan lüks bir sitede saatler 21.00'i gösterdiğinde yüzlerce kişi hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu.

23.04.2020 22:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:12
MALTEPE'DE BALKONLARDA 23 NİSAN COŞKUSU YÜZLERCE KİŞİ HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI OKUDU

Zeki GÜNAL/ - Maltepe'de bulunan lüks bir sitede saatler 21.00'i gösterdiğinde yüzlerce kişi hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 21.00'de tüm Türkiye'yi balkonlara çağırarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okumaya davet etti. Maltepe Zümrütevler Mahallesinde bulunan yaklaşık 2 bin 500 dairenin olduğu lüks bir sitede saatler 21.00'i gösterdiğinde site sakinleri pencere ve balkonlara çıkarak büyük bir coşkuyla İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlar aileleriyle birlikte ellerindeki bayraklarla çalınan marşlara eşlik etti. 

Kaynak: DHA

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