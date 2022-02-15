Son dakika haberleri... MALTEPE'DE AYŞEGÜL AKTÜRK'Ü ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET İSTENDİ

MALTEPE'de 5 Haziran 2020'de devlet hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu Ayşegül Aktürk'ü (36) 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Muharrem Eralp'in (29) olaydan 2 gün önce internetten 'Arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim' şeklinde aramalar yaptığı ortaya çıktı. Mütalaasını açıklayan savcı, Eralp'in yaptığı internet aramalarını dikkate alarak ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık ise söz konusu internet aramalarını kendini öldürmek için yaptığını iddia etti.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muharrem Eralp getirilirken tutuksuz sanık Bayram Eralp katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkemenin talebi üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan incelemede sanığın suç tarihinden 2 gün önce 'Arapça dua içerikleri, ölüm sözleri, ölüm mesajları, ölüm ile anlamlı sözler ve nasıl hafızamı kaybederim' şeklinde internet aramaları yaptığı belirtildi. Söz verilen tutuklu sanık Muharrem Eralp, kendini öldürmek istediğini iddia ederek "Kayıtlardan da bunu görmüşsünüzdür. Maktul bana kendini öldür deyince ben de kendimi öldürmek amacıyla kendimi bıçaklamaya başladım. Keşke ben ölseydim, çok pişmanım. Herkesten çok özür dilerim, ailesinden çok özür dilerim" dedi. Olayda kullanılan bıçağı sakladığı iddiasıyla yargılanan baba Bayram Eralp ise "Benim bıçağı saklamak ya da yok etmek gibi bir amacım yoktu. Polis geldiğinde bıçağı da olay yerinde bulmuştur. Benim bu zamana kadar kimseye kötülüğüm olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için taraf avukatlarına süre verdi. Mahkeme, sanık Muharrem Eralp'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel