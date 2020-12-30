Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren şahsın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
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Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren şahsın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı

30.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:56

Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal A.'nın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal A.'nın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren şahsın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren şahsın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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