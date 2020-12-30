Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren şahsın binaya giriş anı görüntüleri ortaya çıktı

Maltepe'de, öğretim görevlisi Aylin Sözer'i boğazından bıçakladıktan sonra yakan katil Kemal A.'nın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Üzerinde kapüşonlu bulunan katilin yalpalayarak yürümesi ve kendini gizlemeye çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı