MALTEPE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE VURAN OTOMOBİL TAKLA ATTI - Haberler
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MALTEPE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE VURAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - ? MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Başıbüyük-Samandıra Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Sancaktepe istikametine ilerleyen 34 DR 2517 plakalı Recep Topcuoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak taklalar attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Recep Topcuğlu ile diğer 2 kişi yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansa koyarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MALTEPE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE VURAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

MALTEPE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE VURAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

MALTEPE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE VURAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

MALTEPE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE VURAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

MALTEPE'DE AYDINLATMA DİREĞİNE VURAN OTOMOBİL TAKLA ATTI

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