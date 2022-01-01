Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 3 yaralı - Haberler
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Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Başıbüyük-Samandıra Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktepe istikametine ilerleyen 34 DR 2517 plakalı Recep Topcuoğlu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine vurarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Recep Topcuğlu ile diğer 2 kişi yaralandı. Vatandaşların polis ekiplerine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansa koyarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı - İSTANBUL

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 3 yaralı

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 3 yaralı

Maltepe'de aydınlatma direğine çarpan araç takla attı: 3 yaralı

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