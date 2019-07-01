MALTEPE'DE AVM'DEKİ SİLAHLI KİŞİNİN TESLİM OLMA ANI

MALTEPE'DE AVM'DEKİ SİLAHLI KİŞİNİN TESLİM OLMA ANI

MALTEPE'DE AVM'DEKİ SİLAHLI KİŞİNİN TESLİM OLMA ANI