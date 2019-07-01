MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ

MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR ETMEK İSTEYEN KİŞİYİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı. Kişi polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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