Maltepe'de AVM'de intihar etmek isteyen kişiyi polis vazgeçirdi

Maltepe'de AVM'de intihar etmek isteyen kişiyi polis vazgeçirdi

MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı.

Maltepe'de AVM'de intihar etmek isteyen kişiyi polis vazgeçirdi
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin, başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı, daha sonra da  polis merkezine götürdü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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