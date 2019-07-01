Maltepe'de AVM'de intihar etmek isteyen kişiyi polis vazgeçirdi
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı.
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşandı. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin, başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polis, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna ederek, AVM'den dışarı çıkardı, daha sonra da polis merkezine götürdü.
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Kaynak: DHA
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