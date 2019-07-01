MALTEPE'DE AVM'DE HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. AVM boşaltılırken çok sayıda polis çevrede önlem aldı.

Kaynak: DHA