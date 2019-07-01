MALTEPE'DE AVM'DE HAREKETLİLİK
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHAMaltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. AVM boşaltılırken çok sayıda polis çevrede önlem aldı.
Kaynak: DHA
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