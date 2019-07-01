Maltepe'de AVM'de hareketlilik (1)
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti.
MALTEPE'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin, çalışanı rehin aldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. AVM boşaltılırken çok sayıda polis çevrede önlem aldı.
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Kaynak: DHA
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