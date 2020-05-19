Maltepe'de Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı
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Maltepe'de Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı

Maltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Maltepe'de Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı
19.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:18

Maltepe'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Maltepe Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Maltepe Meydanda düzenlenen törene Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Sağbili katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Atatürk anıtına çelenk sunulması sırasında bir grup Atatürk'ün gençliğe hitabesini okudu. Törende sosyal mesafe kuralına özen gösterildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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