Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın
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Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın

MALTEPE'de askeri alanın içinde bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın
01.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:34
MALTEPE'de askeri alanın içinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa süre geniş bir alana yayıldı. Askerlerin ve yangın söndürme helikopterinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarında alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. 

ÇOK SAYIDA İLÇEDEN EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın saat 16.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde bulunan askeri bölgedeki otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve birçok noktadan alevler yükseldi. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı.  İhbar üzerine olay yerine başta Ataşehir olmak üzere, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi. 

ÇALIŞMALARA ASKERLER DE KATILDI

Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler ve yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

 


Kaynak: DHA

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