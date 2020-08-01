MALTEPE'DE ASKERİYENİN İÇİNDEKİ OTLUK ALANDA YANGIN Maltepe'de askeri alanın içinde bulunan otluk alanda yangın çıktı.

Maltepe 'de askeri alanın içinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa süre geniş bir alana yayıldı. Askerlerin ve yangın söndürme helikopterinin de katıldığı yangın söndürme çalışmalarında alevler kısmen kontrol altına alındı.

ÇOK SAYIDA İLÇEDEN EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın saat 16.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde bulunan askeri bölgedeki otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve birçok noktadan alevler yükseldi. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine başta Ataşehir olmak üzere, Maltepe, Kartal ve Kadıköy'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALARA ASKERLER DE KATILDIYangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra askerler ve yangın söndürme helikopteri de katıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saatlik çalışması sonucu kısmen kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alındığı noktalarda itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken kalan kısımların söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: DHA