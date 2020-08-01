Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın (1) MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı.

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA