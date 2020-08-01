Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın (1)
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Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın (1)

MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı.

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın (1)
01.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:20

Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.


Kaynak: DHA

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