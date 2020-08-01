MALTEPE'DE ASKERİYEDEKİ YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ -5 MALTEPE'DE ASKERİYEDEKİ YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ -5 (drone)Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı.

MALTEPE'DE ASKERİYEDEKİ YANGININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ -5 (drone)

Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA - MALTEPE'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı. Maltepe'de bulunan askeri alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Otluk alandaki yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş alana yayılan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın söndürme çalışmasına askerler de katıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın ve söndürme çalışmaları drone ile de görüntülendi.

Kaynak: DHA