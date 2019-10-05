Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı

Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı

Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldıİSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi.

05.10.2019 14:31
Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı

Maltepe'de araçların üzerine devrilen okulun çatısının enkazı kaldırıldı

İSTANBUL - Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Çatının enkazı olay yerinden kaldırıldı.

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle çökerek yol üzerinde bulunan 10'a yakın aracın üzerine devrildi. Araçlarda büyük maddi hasar meydana geldiği görülürken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çatının enkazı ekiplerin çalışmalarıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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