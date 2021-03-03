Maltepe'de apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası: Şüpheli yakalandı
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Maltepe'de apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası: Şüpheli yakalandı

03.03.2021 14:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:08
Maltepe'de apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası: Şüpheli yakalandı

Ali Kerem BENGİ / MALTEPE'de, okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğuna apartman girişinde tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de, okuldan eve dönen 13 yaşındaki kız çocuğuna apartman girişinde tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı.

Olay, Altayçeşme Mahallesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan dönen 13 yaşındaki öğrenci, evine gireceği sırada arkasından takip eden bir kişi taciz etmeye çalıştı. Saldırgan, öğrenciye evinin girişinde bir madde koklatmaya çalışınca kız öğrenci ile saldırganın arasında bir süre arbede yaşandı.  Kız çocuğunun çığlıklarını duyan apartman sakinleri dışarı çıkarak duruma müdahale edince saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görgü tanıkların ifadeleri alınması için polis merkezine götürdü. 

Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliyi, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa sürede belirledi. 17 yaşındaki  Ö.Ç. saklandığı evinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan şüphelinin dedesinin, olayın gerçekleştiği apartmanda oturduğu öğrenildi.

 


Maltepe'de apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası: Şüpheli yakalandı
Maltepe'de apartman girişinde küçük kıza taciz iddiası: Şüpheli yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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