Maltepe'de apartman dairesi yangını
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Maltepe'de apartman dairesi yangını

Maltepe'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

21.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:50
Maltepe'de apartman dairesi yangını

'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesinde 7 katlı apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangını, kokuyu alan komşular fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, dumandan etkilenen bir kişi de binadan çıkarıldı.

Yangına müdahale etmeye çalışıken dumandan etkilendiği belirtilen bu kişi ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye gönderildi.

Yanan dairede ise ağır hasar oluştu.

Kaynak: AA
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