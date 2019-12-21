Maltepe'de apartman dairesi yangını
Maltepe'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Maltepe'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Cevizli Mahallesinde 7 katlı apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangını, kokuyu alan komşular fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, dumandan etkilenen bir kişi de binadan çıkarıldı.
Yangına müdahale etmeye çalışıken dumandan etkilendiği belirtilen bu kişi ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye gönderildi.
Yanan dairede ise ağır hasar oluştu.