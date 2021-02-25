MALTEPE'DE ALIŞVERİŞTEN DÖNEN KADINA SALDIRAN ŞÜPHELİYE 1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

MALTEPE'de 26 Kasım 2020'de alışverişten dönen Hatice Türkoğlu'nu (49) sokak ortasında darp ettiği iddia edilen şüpheli Aydın Baysal'ın (44) "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 26 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda müşteki Hatice Türkoğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Aydın Baysal'ın polis ifadesine yer verildi. Baysal'ın ifadesinde iş yerinde çalıştığı sırada aracın altına kaynak yaparken oksijen kaynağının patladığını söylediği belirtildi. Baysal'ın oksijen tüplerini kapatarak, can havliyle dışarı kaçtığını ve "Patlama olacak" şeklinde bağırdığını söylediği kaydedildi. İfadesinde şüpheli Baysal'ın bir anda şuurunu kaybederek sokaktan kimseyi geçirmemeye çalıştığını ve patlama tehlikesinden dolayı müşteki Türkoğlu'na engel olmak için ne yaptığını hatırlayamadığını, müştekinin canına bir şey olmasın diye hamlede bulunduğunu iddia etti. Tanık beyanına da yer verilen iddianamede, tanık Abdullah Gövenç'in şüpheli Aydın Baysal'ın ifadelerini doğruladığı belirtildi. Düzenlenen iddianamede şüpheli Aydın Baysal hakkında "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Şüpheli Baysal, iddianameyi kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU

Maltepe'de market alışverişinin ardından evine döndüğü sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını ifade eden müşteki Hatice Türkoğu emniyetteki ifadesinde olay anını "Marketten çıkıp eve doğru yürüdüğüm sırada tanımadığım bir şahıs arkamdan kollarımdan sıkarak tutmaya ve sarılıp beni savurmaya başladı. Sonra beni yere fırlattı. Bunun üzerine yüzüme yumruklar attı. Ben yere düşüp kapaklanınca yüzüm yere sürttü. Kafam yere çarpmasın diye elimle yere tutunmaya çalıştığım için ellerim de yaralandı. Sağ bacağımın diz kısmında çatlak oluştu. Her iki ayağımdan da yaralandım. Şahıs bana saldırırken kendince anlamsız sözler söylüyordu ancak ne dediğini olayın şokuyla anlamadım. Çevreden gelen vatandaşlar beni şahsın elinden zor aldılar" sözleriyle anlattı. Müşteki Hatice Türkoğlu'nun, şüpheli Aydın Baysal'dan şikayetçi olmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. O anları güvenlik kamerasına da yansımıştı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı