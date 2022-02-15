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Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

Maltepe Belediyesi semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara kahve ve su ikramında bulundu.

Maltepe Belediyesi semt pazarlarında alışveriş yapan vatandaşlara kahve ve su ikramında bulundu.

Soğuk havalarda sabah yaptığı çorba ikramlarıyla vatandaşların içini ısıtan Maltepe Belediyesi benzer bir uygulamayı da semt pazarlarında başlattı. Spor İşleri Müdürlüğü İlk olarak Altayçeşme semt pazarında 600 kişiye Türk kahvesi ve su ikram etti. Ayrıca görevli antrenörler spor ve sağlık konusunda da vatandaşlara bilgi verdi ve bu konuda fikir alışverişinde bulundu.

Uygulama farklı semt pazarlarında devam edecek. - İSTANBUL

Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

Maltepe'de alışveriş arası kahve molası

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Maltepe Belediyesi, alışveriş, su, Yerel, Haberler

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