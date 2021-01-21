Son dakika haberleri | Maltepe'de alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Maltepe'de alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

21.01.2021 09:11 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:31

Bir son dakika haberine göre Maltepe'de trafikte seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de trafikte seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maltepe D-100 karayolunda Kartal istikametine seyir halinde olan T.Ş. idaresindeki 34 FV 5722 plakalı otomobil, Maltepe Devlet Hastanesi yol ayrımında alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alev alan otomobili söndürdü.

Kartal istikameti yönünde oluşan trafik akışındaki yoğunluk, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haberleri | Maltepe'de alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberleri | Maltepe'de alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberleri | Maltepe'de alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika haberleri | Maltepe'de alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülben Ergen Demet Özdemir Jennifer Lopez Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Maltepe'de alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:31:51. #1.15#
title