Maltepe'de alacak verecek meselesi kanlı bitti Maltepe'de alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı.

Maltepe'de alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki aile grubu arasında kavga çıktı. Araçlarla mahalleye gelip apartmana baskın yapan bir grup, alacak verecek meselesi yüzünden evin kapısına dayandı. Grup daha sonra evin önünde bulunan araçlara da saldırdı. Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri iki grubu müdahale ederek ayırdı. Sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan 2 kişiyi, ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırdı.

Bir vatandaş, "Aşağıdan gördüm cama vuruyorlardı. Bir kavga oldu herhalde. Cama vuruyorlardı. Olayı tam görmedim" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA