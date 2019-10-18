Maltepe'de akıl almaz kaza kamerada... İçinde bebeğin de bulunduğu araçtan böyle çıktılar

18.10.2019 12:26

MALTEPE'de çöp konteynerina çarparak yan yatan otomobilde bulunan biri bebek 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların yardımı ile yan yatan otomobilden çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kaza anı ve aracın içindekilerin vatandaşlar tarafından çıkartılması kameraya yansıdı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza 3 Ekim'de Maltepe Cevizli Mahallesi Tugay Yolu'nda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmek için direksiyon kırdığı görülüyor. Bu esnada karşıdan gelen otomobil sürücüsü çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığı ve kontrolü kaybederek yol kenarındaki çöp konteynerine çarptığı ve yan yattığı görülüyor.

Kazayı gören vatandaşların yardıma koşması ile araç içerisinde bulunan biri bebek 3 kişi yan yatan otomobilden çıkarıldı. Hafif yaralanan 3 kişinin tedavileri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta yapıldı.Kazanın yaşandığı noktada esnaf olan ve kazayı görüp yardıma koşanlardan biri olan Serdar Gedik yaşananları şu şekilde anlattı; "Sesle çıktık dışarıya, çok büyük bir ses geldi. Çöpün üstünden aracın geldiğini gördüm, araç yan yatmıştı zaten, sonra gittik arkadaşlarla baktık orada can çekişiyorlardı resmen, bağırıyorlardı. Bebek vardı arabada, annesi ve kayınvalidesi sanırım. Kayınvalidesini arabanın arkasından ben çıkardım. Burada bu kazalardan çok oluyor. Sağlık durumları iyiydi, bebek uyuyordu, uyur vaziyette çıkardık arabadan. Daha sonra ambulans geldi onlar da kontrollerini yaptı, bir sıkıntı yaşanmadı ama daha kötü şeyler yaşanmadan tedbir alınması lazım."

KURTARMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDAKaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazanın yaşanmasından hemen sonra yardıma koşan vatandaşlar tarafından otomobil içinde sıkışan biri bebek 3 kişinin kurtarılması cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA