Maltepe'de 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalandı
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Maltepe'de 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalandı

Maltepe'de 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Maltepe'de 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Maltepe'de 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede meydana gelen 5 "açıktan hırsızlık" ile 4 "bisiklet hırsızlığı" konusuyla ilgili çalışma yürüten ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Hırsızlıkların K.C.D. tarafından yapıldığını tespit eden ekipler, 27 Haziran'da Fatih'te metruk bir binada şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu sorgusunda itiraf etti.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin geçen yıl Bahçelievler'deki bir hırsızlığa ilişkin firari olarak arandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

İstanbul'un Maltepe, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde 16 saatlik su kesintisi uygulanacak
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