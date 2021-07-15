MALTEPE'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE MEYDAN DAYAĞI
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MALTEPE'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE MEYDAN DAYAĞI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALTEPE'de dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa servis minibüsü çarptı.

MALTEPE'de dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki çocuğa servis minibüsü çarptı. Kazanın ardından çocuğun yakınları sürücüyü darp etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Tokcan yönetimindeki 34 LAH 352 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Adar Barış Er'e çarptı. Kazayı gören küçük çocuğun yakınları olay yerine koştu ardından servis sürücüsünü darp etmeye başladı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 8 yaşındaki çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Adar Barış Er ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Servis sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı. Sürücü Tokcan bugün Anadolu Adliyesine sevk edilecek.

MALTEPE'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE MEYDAN DAYAĞI
MALTEPE'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE MEYDAN DAYAĞI
MALTEPE'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE MEYDAN DAYAĞI
MALTEPE'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE MEYDAN DAYAĞI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MALTEPE'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPAN SERVİS SÜRÜCÜSÜNE MEYDAN DAYAĞI - Haberler
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