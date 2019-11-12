Maltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı
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Maltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

Maltepe'de, çeşitli asayiş suçlarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüphelinin, 397 suç kaydı olduğu tespit edildi.

12.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:48
Maltepe'de 397 suç kaydı olan şüpheli yakalandı

'de, çeşitli asayiş suçlarını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük şüphelinin, 397 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Maltepe İlçe Mobil Park Timleri, ilçede son zamanlarda yaşanan kapkaç, yankesicilik, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştirdiği öne sürülen B.G'yi gözaltına aldı. Zanlının benzer suçlardan 397 kaydının olduğu öğrenildi.

B.G, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Çocuk Gözlemevine teslim edildi.

Şüphelinin, nüfus kayıtlarına göre 9 yaşında olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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