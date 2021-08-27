Maltepe'de 30 Ağustos coşkusu
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Maltepe'de 30 Ağustos coşkusu

Maltepe'de 30 Ağustos coşkusu
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu yıl 99'uncu yılı kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın katılımıyla önce Fener Alayı yürüyüşü yapılacak, daha sonra uçurtma şenliği ve Sattas konseri düzenlenecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Maltepe Belediyesi özel etkinlikler düzenliyor. Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe Cevizli Cumhuriyet Parkı'nda önce uçurtma şenliği düzenlenecek, ardından ünlü müzik grubu Sattas bir konser verecek. Etkinlikler öncesi Fener Alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek. Zafer Bayramı hakkında bir konuşma yapacak olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç daha sonra vatandaşlarla birlikte Fener Alayı yürüyüşüne katılacak.

ÖDÜLLÜ YARIŞMA DÜZENLENDİ

Dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kabul edilen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. Yıldönümü Maltepe Belediyesi tarafından özel etkinliklerle coşkuyla kutlanmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün 'Zafere Doğru Kulaç At' yüzme yarışması düzenlendi. Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte serbest stil kadınlar ve serbest stil erkekler mücadelelerinde birinci olanlara özel ödüller verildi.

BAŞKAN KILIÇ FENER ALAYINDA

Maltepe'de devam eden 2. Sokak Festivali'nin finali de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleriyle yapılacak. Maltepe Cevizli Cumhuriyet Parkı'nda önce saat Uçurtma Şenliği düzenlenecek. Uçurtma şenliğinin ardından sevilen müzik grubu yine Cumhuriyet Parkı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle özel bir konser verecek. İki etkinlik öncesinde ise saat 18.00'de 'Fener Alayı' yürüyüşü gerçekleştirilecek. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Fener Alayı etkinliğine katılacak. Burada bir konuşma yapacak olan Başkan Kılıç daha sonra da vatandaşlarla beraber Fener Alayı yürüyüşü yapacak.

Kaynak: Bültenler

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