Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.,...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.,...

Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapse çarptırıldı.

Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapse çarptırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kızını eşarpla boğarak öldüren cani anne, tutuklandı
Kafede fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi! Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler
Kafede fuhuş yaptıran şantaj çetesi çökertildi! Kurbanlarını varlıklı kişiler arasından seçmişler
Hacze gittiği evde yanağından ısırılan avukat, verilen cezaya isyan etti
Hacze gittiği evde yanağından ısırılan avukat, verilen cezaya isyan etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Alişan Demet Akalın Jennifer Lopez Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.,... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:06:25. #1.15#

title