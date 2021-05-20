Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K.,...
Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapse çarptırıldı.
Maltepe'de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapse çarptırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı