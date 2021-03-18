Maltepe'de 20 kişinin birbirine girdiği kavga anları kamerada
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Maltepe'de 20 kişinin birbirine girdiği kavga anları kamerada

18.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:51

Maltepe'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Maltepe'de iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin birbirine girdiği kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Maltepe Aydınevler Mahallesinde geçtiğimiz gün yaşandı. Mahallede yaşayan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahısların aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada yaklaşık 20 kişi birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. Kavga anları ise vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

(Halit Arslan/İHA)

Maltepe'de 20 kişinin birbirine girdiği kavga anları kamerada
Maltepe'de 20 kişinin birbirine girdiği kavga anları kamerada
Maltepe'de 20 kişinin birbirine girdiği kavga anları kamerada
Maltepe'de 20 kişinin birbirine girdiği kavga anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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