Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın çıktı
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Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın çıktı

Maltepe ilçesinde 18 katlı iş merkezinin giriş katındaki lokantada çıkan yangına müdahale ediliyor.

14.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:56
Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın çıktı

ilçesinde 18 katlı iş merkezinin giriş katındaki lokantada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Mahallesi'ndeki 18 katlı iş merkezinin girişinde bulunan lokantada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki bloktan oluşan iş merkezindeki ofislerde çalışanlar, yangın nedeniyle tahliye edildi.

Lokantanın bacasından başlayan yangının çevreye yayılma riski bulunduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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