MALTEPE'DE 150 BİN ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
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MALTEPE'DE 150 BİN ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAMaltepe'de 3 katlı binanın girişindeki depoya yapılan baskında ülkeye kaçak yollarla getirildiği anlaşılan 150 bin adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Maltepe'de 3 katlı binanın girişindeki depoya yapılan baskında ülkeye kaçak yollarla getirildiği anlaşılan 150 bin adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Girne Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğu öğrenile 150 bin adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. İçeride bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bazı ürünlerin ise merdiven altı üretimi olduğu belirlendi.

MALTEPE'DE 150 BİN ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
MALTEPE'DE 150 BİN ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
MALTEPE'DE 150 BİN ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
MALTEPE'DE 150 BİN ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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