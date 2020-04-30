Maltepe'de 15 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiyeyi harekete geçirdi
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Maltepe'de 15 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

Maltepe'de 15 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiyeyi harekete geçirdi
30.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:30

Maltepe'de 15 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiyeyi harekete geçirdi Maltepe, Zümrütevler'de on beş katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Maltepe'de 15 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

İSTANBUL - Maltepe, Zümrütevler'de on beş katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binadaki tahliye etmek için seferber oldu.

Merdivenden düşen bir vatandaş ambulansa alındı

Saat 20.15 sıralarında Maltepe, Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan on beş katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıyı söndürmek için Kadıköy ve Kayışdağı itfaiye istasyonunda yer alan uzun merdiven araçları yangın yerine sevk edilirken, Maltepe ve Kartal İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye etti. Yangın sırasında yoğun dumanın kapladığı üst katlardan aşağıya doğru inerken merdivenden düşen bir vatandaş hafif şekilde yaralanırken ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Polis ekipleri bina çevresini güvenlik gerekçesiyle boşaltırken çok sayıda sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar büyük. Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Maltepe'de 15 katlı binanın çatısındaki yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

Kaynak: İHA

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