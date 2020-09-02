Maltepe'de 15 bin kişiye aşure dağıtıldı
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Maltepe'de 15 bin kişiye aşure dağıtıldı

Maltepe Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle 15 bin kişiye aşure dağıttı.

Maltepe'de 15 bin kişiye aşure dağıtıldı
02.09.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:33

Maltepe Belediyesi Muharrem ayı vesilesiyle 15 bin kişiye aşure dağıttı.

Maltepe Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, belediye mutfak ekibi tarafından 15 bin kişiye aşure dağıttı. Aşure dağıtımı, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske, eldiven ve maske kuralına uygun olarak gerçekleştirildi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, aşure günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Aşuremiz bereketli, muhabbetimiz daim olsun mesajıyla aşure dağıtımını gerçekleştirdik. Tüm zorlu koşullara rağmen tedbiri elden bırakmadan birlik ve beraberliğimizi sağlamayı başarıyoruz. Hemşehrilerimize güveniyorum, maske, mesafe ve hijyen konusunda ısrarcı olacaklarını biliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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