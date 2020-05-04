Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu
04.05.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:45
SOKAĞA çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
SOKAĞA çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
- İstanbul
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu Kartal Köprüsü'ne kadar etkili oldu.
- İstanbul
Kaynak: DHA