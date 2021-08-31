Son dakika haberi... MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI
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Son dakika haberi... MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHAMaltepe D-100 Karayolu'nda park halindeki otomobilinde oturan sürücü, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

Maltepe D-100 Karayolu'nda park halindeki otomobilinde oturan sürücü, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 21.00 sıralarında Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Hakan Baran, D-100 Karayolu'nda bulunan bir benzin istasyonunun bitişiğine park ettiği otomobilinde oturduğu sırada, yanına bir minibüs yanaştı. Araçtan inen kimliği belirsiz kişiler, Baran'a peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağının çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemesi yapan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasının sahte olduğu tespit edildi. Olay nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Son dakika haberi... MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI
Son dakika haberi... MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI
Son dakika haberi... MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI
Son dakika haberi... MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI
Son dakika haberi... MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberi... MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI - Haberler
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