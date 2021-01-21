Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada

21.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:51
Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada

Son dakika haberleri: 100 Karayolu Ankara istikametinde bir otomobil alev alev yandı.

MALTEPE D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir otomobil alev alev yandı. 

Olay, D-100 Karayolu Maltepe Köprüsü mevki Ankara istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Tülez Şekerci yönetimindeki 34 FV 5722 plakalı otomobil ile işe giderken aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Şekerci aracı sağa çekerken alevler kısa sürede büyüdü. Şekerci ve araçta bulunan diğer kişi araçtan çıkıp itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Ekipleri yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. 

Öte yandan araç yangını nedeniyle kısa süreliğine D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin alev alev yanması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görgü tanığı Ümit Akıncı, "Araç D-100 Karayolu'nda aniden alev aldı. Büyük ihtimal motor arızasından dolayı yandı. Zaten aracın yanması cep telefonu kamerasıyla kaydettim. Araçta iki kişi vardı. Kadın ve erkek vardı" dedi. 


Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada
Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada
Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada
Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada
Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada
Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada
Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Maltepe D-100'de otomobilin alev alev yanması kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 09:51:23. #1.15#
title