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MALTEPE D-100'DE 09.05

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MALTEPE D-100'DE 09.05

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılında, ölüm saati olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu. O noktalardan biri de Maltepe D-100 Karayolu oldu. Sürücüler 09.05'te kontak kapatıp, araçlarından indi, saygı duruşunda bulundu.

Görüntü dökümü:

---------------Havadan ve yerden görüntüler


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